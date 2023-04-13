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Клуб Роналду официально объявил об увольнении главного тренера: кто его заменил

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Клуб Роналду официально объявил об увольнении главного тренера: кто его заменил

Руди Гарсия/twitter.com/AlNassrFC_EN

Руди Гарсия покинул "Аль-Наср".

Саудовский "Аль-Наср" уволил Руди Гарсию с поста главного тренера команды.

Об этом нынешний клуб звездного форварда Криштиану Роналду сообщил на своей странице в Twitter.

В последнем матче под руководством Гарсии "Аль-Наср" в рамках чемпионата Саудовской Аравии потерял очки в матче с "Аль Фейхой" (0:0).

Гарсия работал с командой с лета прошлого года. За семь туров до конца чемпионата "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от "Аль-Иттихада".

Ранее СМИ сообщали, что Роналду был недоволен подходом Гарсии к построению командной игры. Португалец считает, что "Аль-Наср" по своему потенциалу может демонстрировать гораздо лучшие результаты.

Клуб уже сообщил, что на посту главного тренера Гарсию заменит хорватский специалист Динко Еличич, который до этого работал с юношеской командой "Аль-Насра".

Добавим, что в этом сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 11 головы и сделал 2 ассиста.

В следующем матче команда Криштиану в воскресенье, 18 апреля, на выезде сыграет с "Аль-Хилялем".

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Дата публикации
Просмотры
100
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