Клуб Селезнева объявил о расставании с главным тренером в УПЛ

Наставник проработал с командой всего около двух месяцев.
Ужгородский "Минай", за который выступает звездный футболист Евгений Селезнев, принял решение распрощаться с главным тренером — Игорем Леоновым.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. В официальном сообщении об уходе Леонова говорится, что у клуба нет претензий к работе тренера и именно такого результата. Но нынешняя турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации.
"Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол и только судьба невезения привела к отсутствию побед и большему количеству очков за этот период", — говорится в официальном клубном заявлении.
Леонов возглавил "Минай" в октябре. Под его руководством команда провела девять игр, в которых четыре раза сыграла вничью и еще пять раз уступила. На этом мостике он сменил Василия Кобина.
Вот как свой уход из клуба прокомментировал и сам Леонов.
"Два часа назад закончилась моя встреча с президентом ФК "Минай" Валерием Пересоляком. Проанализировали матчи, сыгранные командой под моим руководством. Валерий Иванович сказал, что по поводу игры нет каких-либо претензий, однако отсутствие результата делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество.
После обмена мнениями было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе со мной "Минай" покидает и мой помощник Михаил Старостяк. Надеюсь, что моему преемнику повезет больше, и "Минай" останется в элите", — цитирует слова Леонова Meta-Ratings.
- "Минай" ушел на зимний перерыв, занимая предпоследнее, 15 место в турнирной таблице. В активе ужгородцев десять набранных очков;
- Недавно "Минай оформил первый полноценный трансфер, продав в азербайджанский "Карабах" одного из лидеров команды — Рустама Ахмедзаде.
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