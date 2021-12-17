Клуб Селезнева объявил о расставании с главным тренером в УПЛ

Клуб Селезнева объявил о расставании с главным тренером в УПЛ

Наставник проработал с командой всего около двух месяцев.

Ужгородский " Минай" , за который выступает звездный футболист Евгений Селезнев, принял решение распрощаться с главным тренером — Игорем Леоновым.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. В официальном сообщении об уходе Леонова говорится, что у клуба нет претензий к работе тренера и именно такого результата. Но нынешняя турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации.

"Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол и только судьба невезения привела к отсутствию побед и большему количеству очков за этот период", — говорится в официальном клубном заявлении.

Леонов возглавил "Минай" в октябре. Под его руководством команда провела девять игр, в которых четыре раза сыграла вничью и еще пять раз уступила. На этом мостике он сменил Василия Кобина.

Вот как свой уход из клуба прокомментировал и сам Леонов.

"Два часа назад закончилась моя встреча с президентом ФК "Минай" Валерием Пересоляком. Проанализировали матчи, сыгранные командой под моим руководством. Валерий Иванович сказал, что по поводу игры нет каких-либо претензий, однако отсутствие результата делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество.

После обмена мнениями было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе со мной "Минай" покидает и мой помощник Михаил Старостяк. Надеюсь, что моему преемнику повезет больше, и "Минай" останется в элите", — цитирует слова Леонова Meta-Ratings.

"Минай" ушел на зимний перерыв, занимая предпоследнее, 15 место в турнирной таблице. В активе ужгородцев десять набранных очков;

Недавно "Минай оформил первый полноценный трансфер, продав в азербайджанский "Карабах" одного из лидеров команды — Рустама Ахмедзаде.

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