Клуб украинца в АПЛ уволил главного тренера за несколько часов до матча

Шон Дайч уволен с поста главного тренера английского "Эвертона", в составе которого выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Об этом сообщается на официальном сайте "ирисок".

Помимо Шона, мерсисайдский клуб также покинули его помощники. Роль исполняющего обязанности главного тренера будет исполнять тренер команды U-18 Лейтон Бейнс.

Дайч возглавлял "Эвертон" с января 2023 года. Контракт 53-летнего англичанина с клубом был рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В 83 матчах под руководством Шона "ириски" одержали 26 побед и потерпели 33 поражения, а также 24 раза сыграли вничью.

Сейчас "Эвертон" занимает 16-е место в АПЛ, имея в своем активе 17 очков после 19 сыгранных матчей.

Свой следующий поединок команда Миколенко проведет уже сегодня, в 21:45 по киевскому времени. Мерсисайдцы сыграют против "Питерборо" в 1/32 финала Кубка Англии.

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