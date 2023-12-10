Клуб украинского футболиста стал чемпионом МЛС сезона-2023

В ночь на 10 декабря состоялся финальный матч чемпионата МЛС-2023. В решающем поединке "Коламбус Крю" украинского защитника Евгения Чеберко обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 2:1.

Хозяева поля дважды забили в первом тайме – на 33-й минуте Кучо реализовал пенальти, а четыре минуты спустя Яу Йебоа отличился с игры.

Во втором тайме "Лос-Анджелес" отыграл один гол – на 74-й минуте забил Денис Буанга, однако на большее гостей уже не хватило.

Чеберко начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 83-й минуте при счете 2:1 в пользу своей команды. Евгений помог партнерам удержать победный результат и завоевать чемпионский титул МЛС.

Обзор матча

Для "Коламбус Крю" это третье в истории чемпионство МЛС. Предыдущие титулы клуб выигрывал в 2008 и 2020 годах.

Чеберко перебрался в американский клуб летом 2023 года. На его счету 12 матчей за "Коламбус Крю" во всех турнирах, результативными действиями украинец не отличался.

Отметим, что Чеберко – второй украинец, который стал чемпионом МЛС. Первым был Дмитрий Коваленко, который в 2004 году завоевал этот трофей в составе "Ди Си Юнайтед".

В прошлом сезоне чемпионат МЛС драматично выиграл "Лос-Анджелес" звездного валлийского нападающего Гарета Бейла.

Напомним, "Интер" Майами аргентинского нападающего Лионеля Месси и защитника сборной Украины Сергея Кривцова не сумел выйти в плей-офф МЛС.

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