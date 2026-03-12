Клуб УПЛ арендовал легионера "Динамо"

Самба Диалло / © ФК Динамо Киев

Реклама

Львовский "Рух" арендовал у киевского "Динамо" сенегальского полузащитника Самбу Диалло.

Об этом "желто-черные" объявили на своей официальной странице в Instagram.

23-летний вингер будет выступать за "Рух" до конца сезона-2025/26. Во львовском клубе он получил 14-й игровой номер.

Реклама

В прошлом сезоне Диалло выступал на правах аренды за израильский "Хапоэль" (Иерусалим). Самба ездил с "Динамо" на учебно-тренировочные сборы в Турцию, но не смог закрепиться в команде Игоря Костюка.

В настоящее время "Динамо" (35 очков) занимает четвертое место в таблице УПЛ. "Рух" (19 баллов) находится на 13-й позиции.

В следующем туре УПЛ "бело-синие" 13 марта примут "Оболонь", а "желто-черные" 15 марта сразятся с "Эпицентром".

Ранее сообщалось, что львовские "Карпаты" арендовали полузащитника "Динамо" Валентина Рубчинского.