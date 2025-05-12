Клуб УПЛ, борющийся за попадание в еврокубки, внезапно уволил главного тренера

Имад Ашур / © ФК Полесье

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Житомирское "Полесье" объявило об увольнении Имада Ашура с поста главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "волков".

Также клуб покинул весь тренерский штаб Ашура. До конца сезона исполняющим обязанности наставника "Полесья" будет работать Александр Максимов, ранее возглавлявший юношескую команду житомирцев.

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"Футбольный клуб "Полесье" официально сообщает о прекращении сотрудничества с главным тренером первой команды Имадом Ашуром и его тренерским штабом.

Произошедшие сегодня в клубе события стали предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды.

До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Александрович Максимов, ранее работавший тренером юношеской команды U-19.

ФК "Полесье" благодарит Имада Ашура и его команду за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере", – говорится в заявлении житомирского клуба.

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Ашур возглавлял "Полесье" с мая 2024 года, когда сменил у руля житомирского клуба Сергея Шищенко.

В последнем матче под руководством Ашура житомирцы сыграли вничью с киевским "Динамо" (0:0) в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

За два тура до завершения чемпионата "Полесье" (44 очка) занимает пятое место в УПЛ и продолжает претендовать на четвертую позицию, дающую право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций.

Конкурентами житомирского клуба в борьбе за последнюю путевку в еврокубки являются "Карпаты" (четвертое место – 46 баллов) и "Кривбасс" (шестая ступенька – 43 пункта).

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"Полесье" в заключительных матчах нынешнего розыгрыша УПЛ сыграет против "Зари" (17 мая) и "Кривбасса" (24 мая).