Клуб УПЛ неожиданно объявил об увольнении главного тренера: кого "сватают" на его место

Футбольный клуб "Александрия" отправил в отставку главного тренера команды Юрия Гуру.

Об этом клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) сообщил на официальном сайте.

"Мы благодарны Юрию Владимировичу за плодотворную работу в нашем клубе в очень непростое для всей страны время. Благодаря вам футбольный мир Украины снова заговорил о высоком уровне игры "Александрии", выделяя наши бойцовские качества и креативность на футбольном поле. Желаем вам успехов в дальнейшей карьере, новых побед и достижений, интересных проектов", – говорится в заявлении клуба.

Гура возглавил "Александрию" в мае 2021 года после увольнения Владимира Шарана. На посту главного тренера "желто-черных" 46-летний специалист провел 33 матча. Под его руководством команда одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 9 поражений.

На зимний перерыв александрийцы ушли на пятом месте в таблице УПЛ. В активе команды 24 очка после 13 матчей.

Главным кандидатом на должность главного тренера "Александрии", по версии СМИ, является тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань. Не исключается вариант, что он будет совмещать работу в клубе и сборной.

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