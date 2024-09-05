Клуб УПЛ объявил о назначении нового главного тренера

Киевская "Оболонь" объявила о назначении Сергея Шищенко на пост главного тренера команды.

Столичный клуб подписал с украинским специалистом контракт на три года, сообщается на официальном сайте "пивоваров".

Шищенко во главе "Оболони" заменил Валерия Иващенко, который накануне был уволен.

Последним местом работы Шищенко было житомирское "Полесье", с которым он в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в УПЛ и квалифицировался в Лигу конференций.

Иващенко начал работать тренером "пивоваров" летом 2013 года. С тех пор он в роли главного тренера провел 119 официальных матчей, в которых команда одержала 43 победы, 30 ничьих и 46 поражений. Под его руководством "бело-зеленые" впервые в новейшей истории клуба вышли в УПЛ. В прошлом сезоне "Оболонь" заняла 14-е место в турнирной таблице и сохранила прописку в элитном дивизионе благодаря успеху в переходных матчах.

В новом сезоне чемпионата Украины "пивовары" взяла лишь одно очко в пяти матчах и замыкают турнирную таблицу.

Дебютным поединком Шищенко у руля "Оболони" станет домашняя игра 6-го тура УПЛ против "Александрии", которая состоится в пятницу, 13 сентября.

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