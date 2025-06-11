Клуб УПЛ объявил о назначении нового главного тренера

Иван Федик / © ФК Рух

Реклама

Львовский "Рух", который недавно попрощался с главным тренером Виталием Пономаревым, возглавил Иван Федик.

О назначении 37-летнего украинского специалиста сообщается на официальном сайте "желто-черных".

Федик во второй раз возглавил "Рух". Именно под его руководством львовяне выбороли право выступать в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

Реклама

На посту главного тренера клуба Иван работал с 2020 по 2021 год, проведя 40 матчей во главе "желто-черных".

Затем Федик выполнял в клубе функции директора по футболу. В сезоне-2024/25 специалист возглавлял "Рух-2", с которым занял второе место в группе "А" Второй лиги.

В сезоне-2024/25 "Рух" занял восьмое место в УПЛ, набрав 38 очков после 30 матчей.

Отметим, что после завершения сезона-2024/25 в УПЛ произошел ряд тренерских изменений. Арда Туран заменил Марино Пушича в "Шахтере", Руслан Ротань ушел из "Александрии" и возглавил "Полесье", Виталий Пономарев покинул "Рух" и вместо Романа Григорчука возглавил ЛНЗ, а Патрик ван Леувен заменил Юрия Вернидуба у руля "Кривбасса".

Реклама

Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).