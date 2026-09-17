Клуб УПЛ объявил о подписании скандального экс-легионера "Динамо"

Жерсон Родригес / © ФК Динамо Киев

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Луганская "Заря" подписала бывшего полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.

Об этом сообщается на официальном сайте луганского клуба. Детали сотрудничества не разглашаются.

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Последним клубом 31-летнего Родригеса был северомакедонский "Вардар". В этом сезоне он провел за команду два матча (77 минут) и отдал одну результативную передачу.

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Родригес хорошо известен украинским болельщикам благодаря своим выступлениям за киевское "Динамо", которому принадлежал с 2019 по 2025 год.

Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, однако запомнился преимущественно скандалами. СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировку с запахом перегара, а также поругался с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.

Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюджю", откуда его выгнали за драку с одноклубником.

В сентябре 2021 года Родригес отправился в аренду в "Труа", но из-за нарушения дисциплины французский клуб досрочно прекратил сотрудничество с игроком.

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Затем Жерсон играл за турецкий "Эюпспор", саудовскую "Аль-Вахду", словацкий "Слован" из Братиславы, китайский "Гуанси Пинго Халяо", португальский АВС САД и "Канчанабури" из Таиланда.

В составе "Динамо" люксембуржец суммарно сыграл 53 матча, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Вместе с киевлянами он стал чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Также в активе Родригес 72 поединка за сборную Люксембурга, в которых он отличился 23 голами.

Следующий матч "Заря" проведет в субботу, 19 сентября, против "Динамо" в УПЛ. Таким образом, Жерсон может дебютировать за луганчан в поединке против своего бывшего клуба.

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"Заря" с 8 баллами после шести поединков находится на восьмой позиции в УПЛ. В прошлом туре подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с "Буковиной" (1:1).

Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд УПЛ.

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