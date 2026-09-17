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Клуб УПЛ объявил о подписании скандального экс-легионера "Динамо"
Жерсон Родригес стал футболистом луганской "Зари".
Луганская "Заря" подписала бывшего полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.
Об этом сообщается на официальном сайте луганского клуба. Детали сотрудничества не разглашаются.
Последним клубом 31-летнего Родригеса был северомакедонский "Вардар". В этом сезоне он провел за команду два матча (77 минут) и отдал одну результативную передачу.
Родригес хорошо известен украинским болельщикам благодаря своим выступлениям за киевское "Динамо", которому принадлежал с 2019 по 2025 год.
Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, однако запомнился преимущественно скандалами. СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировку с запахом перегара, а также поругался с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.
Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюджю", откуда его выгнали за драку с одноклубником.
В сентябре 2021 года Родригес отправился в аренду в "Труа", но из-за нарушения дисциплины французский клуб досрочно прекратил сотрудничество с игроком.
Затем Жерсон играл за турецкий "Эюпспор", саудовскую "Аль-Вахду", словацкий "Слован" из Братиславы, китайский "Гуанси Пинго Халяо", португальский АВС САД и "Канчанабури" из Таиланда.
В составе "Динамо" люксембуржец суммарно сыграл 53 матча, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Вместе с киевлянами он стал чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.
Также в активе Родригес 72 поединка за сборную Люксембурга, в которых он отличился 23 голами.
Следующий матч "Заря" проведет в субботу, 19 сентября, против "Динамо" в УПЛ. Таким образом, Жерсон может дебютировать за луганчан в поединке против своего бывшего клуба.
"Заря" с 8 баллами после шести поединков находится на восьмой позиции в УПЛ. В прошлом туре подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с "Буковиной" (1:1).
Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд УПЛ.