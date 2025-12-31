ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Клуб УПЛ объявил об увольнении главного тренера

Владислав Лупашко покинул "Карпаты".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Лупашко

Владислав Лупашко / facebook.com/karpaty.lviv

Львовские "Карпаты" уволили главного тренера команды Владислава Лупашко.

Об этом клуб УПЛ сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по согласию сторон.

Лупашко возглавил "зелено-белых" в июле 2024 года. За это время команда под его руководством провела 50 матчей, в которых одержала 19 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

В прошлом сезоне "Карпаты" во главе с Лупашко финишировали в шестом месте в таблице УПЛ.

2025 год "львы" завершили на девятом месте в УПЛ, набрав 19 очков после 16 матчей.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie