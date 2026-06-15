Клуб УПЛ официально сменил название и презентовал новую эмблему

"Металлист 1925" / © ФК Металлист 1925

Реклама

Харьковский "Металлист 1925" официально сменил название и презентовал обновленную эмблему — в новом сезоне клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) будет выступать под названием ФК "Харьков".

Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Клуб сменил название аккаунтов из "Металлист 1925" на "Kharkiv FC", а в описании добавил текст: "Официальная страница футбольного клуба "Харьков".

Реклама

Кроме того, харьковский клуб обнародовал видеоролик с подписью: "Металлист 1925" — это футбольный клуб "Харьков".

В видеоролике приняли участие главный тренер команды Младен Бартулович и полузащитник сборной Украины Иван Калюжный.

"Металлист 1925" — это Харьков. Харьков — это ты", — обратилась к болельщикам пресс-служба клуба.

В то же время на сайте харьковчан пока нет официального заявления об изменении названия клуба, так же не обновлен и дизайн ресурса.

Реклама

Во вторник, 16 июня, запланировано проведение брифинга с прессой.

В прошлом сезоне "Металлист 1925" занял пятое место в турнирной таблице УПЛ и остановился на полуфинальной стадии Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что определились все клубы-участники УПЛ сезона-2026/27.

Новости партнеров