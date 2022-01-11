Клуб УПЛ получил трансферный бан за долги перед футболистом, сыгравшим за команду 1 минуту

В "Десне" подтвердили информацию.

Спортивный директор черниговцев Вадим Мельник подтвердил, что клубу нельзя регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим игроком – 22-летним румынским защитником Константином Димой.

"По состоянию на сегодняшний день на "Десну" действительно наложен трансферный бан, который запрещает ей регистрировать новых футболистов. Это официальная информация, мы ее не скрываем. Если нам удастся решить этот вопрос, запрет будет снят, а мы сможем подписывать новичков. Сейчас идут переговоры." Между кем?Между всеми заинтересованными сторонами.Пока мы не можем найти точку соприкосновения.Клуб хочет одно, футболист — другое.Все стороны ищут правильный для себя выход из положения.Надеемся, что удастся найти решение, которое устроит всех.

Когда наступит ясность? Может сегодня, может, завтра, а может, никогда. В настоящее время продолжаются переговоры. Это все, что я могу сказать. Говорить о том, что для нашего клуба все решится благополучно, будет неправильно, как и о том, что ситуация не изменится к лучшему. Я думаю, все решится. Когда – это другой вопрос.

Как сильно повлиял запрет трансферов? Трансферный бан не означает, что клуб находится на грани пропажи, как поспешили написать некоторые СМИ. Клуб в чем-то не прав, но и футболист не прав. Константин Дима вообще не играл, а хочет получить какие-нибудь заоблачные суммы. Три месяца побывал в команде – выставили бан. Так наказывать "Десну" тоже неправильно.

Понятно, что мы хотим закрыть этот вопрос в ближайшее время, но пока не договорились. Находимся на стадии переговоров. Трансферное окно большое. Все стороны заинтересованы в том, чтобы поскорее с этим разобраться, но пока не можем найти точек соприкосновения. То, что хочет футболист, нас не устраивает. То, что мы предлагаем ему не подходит.

Федерация говорит, что решает вопросы с футболистом. Если игрок даст добро и заберет свой иск против нас... Пока разговариваем. Нельзя сказать, что мы чего-нибудь боимся. Хотим поскорее закрыть этот вопрос и брать новых футболистов, возможно, проводить омоложение состава. Но это все будет позже.

Я не считаю, что самая большая проблема в нашем футболе – это "Десна" Чернигов, о которой сейчас едва ли не все сайты пишут в плохом ключе. Такое впечатление, что в украинском футболе ничего больше не происходит. Мол, у всех отлично, а у нас трансферный бан", — рассказал Мельник в интервью FanDay.

Десна имеет задолженность перед румынским игроком в размере 407 600 долларов.

Румын подписал с "Десной" контракт в январе 2021 года сроком на 3,5 года, но на поле провел всего минуту, выйдя на замену в матче против Ингульца.

В июле 2021 года клуб прекратил сотрудничество с игроком.

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