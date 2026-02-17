Клуб УПЛ принял решение относительно футболиста, который избил работника ТЦК

Даниил Колесник / fcminaj.com

Ковалевский "Колос" принял решение относительно 24-летнего форварда Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК и опубликовал соответствующее видео в Instagram.

Клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) выступил с официальным заявлением по поводу скандального инцидента.

Клуб из Ковалевки попросил прощения перед украинским сообществом и в частности военными ВСУ и сообщил, что отчислит футболиста из команды.

"Футбольный клуб "Колос" и лично президент клуба Андрей Засуха приносит извинения перед украинским сообществом и в частности нашими военными, из-за инцидента с участием игрока команды "Колос-2" Даниила Колесника и сотрудника ТЦК.

На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды "Колос-2".

ФК "Колос" принципиально осуждает какие-либо проявления насилия и противоправного поведения, независимо против кого она направлена, а тем более против украинских военных.

С первых дней полномасштабной войны "Колос" системно поддерживает украинских военных: клуб осуществляет регулярные донаты, передает автомобили и необходимую оснастку для подразделений, а также обеспечивает социальное жилье для военнослужащих и их семей. Поддержка сил обороны Украины была и остается нашим принципиальным и неизменным приоритетом нашего клуба", – говорится в обращении клуба.

Колесник выступал в резервной команде ковалевцев во Второй лиге Украины. За "Колос-2" он провел в этом сезоне 16 матчей, где забил шесть голов.

Колесник является воспитанником киевского "Арсенала", в Украине также играл за "Минай" и "Левый Берег".

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали экс-футболиста молодежной сборной Украины, воевавшего на стороне россиян.