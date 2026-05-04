Клуб УПЛ уволил главного тренера

Василий Баранов / facebook.com/Kudrivka

Футбольный клуб "Кудровка", который выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ), уволил Василия Баранова с поста главного тренера.

Об этом сообщила пресс-служба клуба из одноименного села Черниговской области.

46-летний специалист работал с командой с лета 2024 года в роли ассистента Романа Локтионова, а уже осенью того же года стал главным тренером. Под его руководством "Кудровка" по итогам сезона-2024/25 впервые в истории вышла в УПЛ.

"Футбольный клуб "Кудровка" выражает искреннюю благодарность Василию Анатольевичу Баранову за профессионализм, преданность делу и весомый вклад в развитие команды.

Вместе мы прошли важный этап, пережили яркие победы и сложные моменты, шаг за шагом двигаясь вперед и закладывая фундамент для дальнейшего развития клуба. Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых достижений и побед", — говорится в сообщении клуба.

Сейчас "Кудровка" занимает 13-е место в УПЛ, находясь в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Безвыигрышная серия команды длится уже 8 матчей, 5 из которых она проиграла. В последнем поединке "Кудровка" 3 мая сыграла вничью с "Оболонью" (1:1).

В следующем туре УПЛ "Кудровка" 8 мая на выезде встретится с "Колосом".

