Клуб УПЛ уволил главного тренера перед матчами за сохранение прописки в элитном дивизионе

"Ингулец" уволил Сергея Ковальца с поста главного тренера команды.

Об этом сообщила пресс-служба петровского клуба.

В поединке заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ), "Ингулец" минимально уступил "Вересу" (1:0) и остался в зоне переходных матчей за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе.

"Футбольный клуб "Ингулец" благодарит Сергея Ивановича Ковальца за сотрудничество. Он взял на себя управление командой в сложный для клуба период. В его активе историческая победа над киевским "Динамо" и другие победы над давними соперниками "Ингульца". Спасибо ему за отдачу, старания и футбольный опыт, которым он поделился с нами. Желаем Сергею Ивановичу успехов в дальнейшей тренерской карьере", – говорится в сообщении петровцев.

Также клуб уволил Младена Бартуловича – помощника двух предыдущих тренеров "Ингульца", который временно возглавлял команду до назначения Ковальца.

К переходным матчам против черкасского ЛНЗ петровский клуб будет готовить Владислав Лупашко, который до недавнего времени был футболистом команды, а затем – ассистентом Ковальца.

Поединки плей-офф за право играть в УПЛ-2023/24 запланированы на 10 и 14 июня (дома и на выезде).

Напомним, Ковалец возглавил "Ингулец" 29 декабря прошлого года. Под руководством 54-летнего украинского специалиста команда провела 16 матчей в УПЛ: 5 побед, 3 ничьих и 8 поражений.

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