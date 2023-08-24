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Клуб УПЛ уволил главного тренера после сенсационного вылета из Кубка Украины

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Клуб УПЛ уволил главного тренера после сенсационного вылета из Кубка Украины

Александр Ковпак/Фото: facebook.com/fclnz

Александр Ковпак покинул пост наставника ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Ковпаком.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Это произошло после того, как ЛНЗ в 1/16 финала Кубка Украины неожиданно проиграл сумской "Виктории" (0:1) и вылетел из турнира.

В чемпионате Украины черкасская команда набрали три очка за четыре стартовых поединка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ковпак возглавлял ЛНЗ с декабря 2022 года. Под его руководством черкасский клуб впервые вышел в элитный дивизион.

Кто заменит Ковпака во главе команды, клуб еще не сообщил. По информации ТаТоТаке, новым наставником ЛНЗ станет белорусский специалист Олег Дулуб, ранее уже работавший в Украине с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом".

Следующий матч ЛНЗ проведет в субботу, 26 августа, когда будет принимать в рамках 5-го тура УПЛ харьковский "Металлист 1925".

Напомним, ранее в новом сезоне Премьер-лиги уже состоялась одна тренерская отставка. Александр Кучер ушел с поста главного тренера "Днепра-1".

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Дата публикации
Просмотры
488
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