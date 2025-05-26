Клуб УПЛ уволил известного украинского тренера

Роман Григорчук/ © Футбольный клуб ЛНЗ

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Черкасский ЛНЗ, который выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ), уволил главного тренера команды Романа Григорчука.

О решении прекратить сотрудничество с 60-летним украинским специалистом клуб сообщил на своей странице в Telegram.

"ЛНЗ по согласию сторон завершил сотрудничество с Романом Григорчуком. Футбольный клуб ЛНЗ благодарит тренера за вклад в развитие команды и желает больших успехов в будущем", – говорится в посте.

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Григорчук возглавил ЛНЗ в декабре прошлого года. Под его руководством черкасская команда завершила сезон УПЛ-2024/25 на 12-м месте и сохранила прописку в элитном дивизионе.

До этого Григорчук работал с латвийскими "Динабургом" и "Вентспилсом", запорожским "Металлургом", одесским "Черноморцем", азербайджанской "Габалой", казахстанской "Астаной", белорусским "Шахтером" из Солигорска и азербайджанским "Нефтчи".

В послужном списке Григорчука три тренерских титула чемпиона Латвии, а также "золото" чемпионатов Казахстана и Беларуси.

Ранее сообщалось, что определился второй новичок УПЛ сезона-2025/26 и все участники переходных матчей.

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