Клуб Второй лиги покинули все футболисты и тренерский штаб – СМИ

Клуб Второй лиги покинули все футболисты и тренерский штаб – СМИ

Хотя об исчезновении команды речь не идет.

Клуб Второй лиги "Днепра" Черкассы остался без всех футболистов и тренерского штаба.

Об этом сообщает Meta-Ratings.

После завершения осенней части сезона главный тренер черкасского "Днепра" Тарас Ильницкий, его помощники и все футболисты написали заявления об уходе. Интересно, что о расформировании "Днепра" речь не идет. Просто таким образом клубное руководство хочет разгрузить зарплатную ведомость.

По имеющейся информации, в начале февраля 2022 года, когда в "Днепре" планируют возобновить подготовку к весенней части чемпионата Украины во Второй лиге и тех футболистов, которым не удастся трудоустроиться в других командах, будет предложено вернуться в "Днепр".

Скорее всего, такая же ситуация будет и с тренерами. Все тренировочные сборы "Днепра" запланированы в Черкассах.

В настоящее время "Днепр" занимает 11 место в группе А Второй лиги, набрав 17 очков после 18 туров.

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