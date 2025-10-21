ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Клуб Зинченко объявил о назначении нового главного тренера

Шон Дайч возглавил "Ноттингем Форест".

Шон Дайч

Шон Дайч / © Associated Press

Английский "Ноттингем Форест", который в начале осени арендовал у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко, объявил о назначении Шона Дайча на пост главного тренера.

54-летний английский специалист подписал с "лесниками" контракт на два года – до лета 2027-го, сообщает официальный сайт клуба.

Последним местом работы Дайча был "Эвертон", который он покинул в январе этого года. Ранее он также возглавлял "Бернли" и "Уотфорд".

У руля "лесников" Шон заменил Ангелоса Постекоглу, который проработал в клубе всего 39 дней.

Сейчас "Ноттингем Форест" с 5 очками после восьми туров идет в зоне вылета – на 18-й позиции в таблице АПЛ.

Следующий матч "лесники" сыграют 23 октября с "Порту" в Лиге Европы, после чего 26 октября на выезде сразятся с "Борнмутом" в АПЛ.

