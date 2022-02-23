Клубные эмблемы стали сине-желтыми: "Кривбасс" запустил патриотический флешмоб в поддержку Украины

Криворожская команда инициировала оригинальную акцию в сложное для страны время.

Футбольный клуб "Кривбасс" стал автором интересного флешмоба с целью единения всех украинцев на фоне обострения российской агрессии по отношению к Украине.

Криворожцы предложили украинским клубам Украины в соцсетях покрасить свои эмблемы в цвета государственного флага - синий и желтый.

"Кривбасс" инициирует флешмоб в знак единства всех украинцев в опасное для нашей Украины время. Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все украинцы. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага - синий и желтый.



Поэтому сегодня команды ФК "Кривбасс" во всех соцсетях меняют свои традиционные клубные цвета на сине-желтые. Призываем все клубы подхватить эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время! - говорится в сообщении клуба.

К флешмобу уже присоединился футбольный клуб "Полесье". Там сменили клубное лого из традиционных желто-зеленых цветов на сине-желтый.

"В эти времена важно сплачиваться и объединяться. А также идентифицировать себя с нацией. Позиция футбольного клуба "Полесье": Украина - одна, единственная и неделима. Украина - это Полесские леса, это Карпатские полонины, это Крымские виноградники, это Донецкие терриконы. Держим голову холодной, верим и поддерживаем Вооруженные силы Украины, и делаем все от нас зависящее, каждый на своем фронте! Слава Украине", - говорится в сообщении житомирского клуба.

Также присоединился к патриотической акции клуб украинской Премьер-лиги "Ингулец". Желто-красные цвета клубного герба стали сине-желтыми.

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