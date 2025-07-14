Клубный чемпионат мира-2025: названы обладатели индивидуальных наград турнира

Коул Палмер / © Associated Press

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После финального матча Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, в котором "Челси" разбил ПСЖ (3:0), состоялось вручение индивидуальных наград турнира.

Лучшим игроком КЧМ-2025 стал полузащитник "Челси" Коул Палмер, который в финале забил два гола и сделал ассист. До финала он отличился еще одним голом и одной результативной передачей.

Лучшим молодым игроком турнира стал вингер ПСЖ Дезире Дуэ, который записал на свой счет один гол.

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Звание лучшего бомбардира выборол нападающий мадридского "Реала" Гонсало Гарсия, который отличился результативными действиями в пяти из шести матчей турнира, забив 4 мяча и отдав один ассист.

Лучшим вратарем стал голкипер "Челси" Роберт Санчес, который в шести поединках суммарно пропустил три гола, а также провел три "сухих" матча.

Индивидуальные награды Клубного чемпионата мира-2025

Лучший игрок – Коул Палмер ("Челси")

Лучший бомбардир – Гонсало Гарсия ("Реал" Мадрид)

Лучший вратарь – Роберт Санчес ("Челси")

Лучший молодой игрок – Дезире Дуэ (ПСЖ)

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

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