Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: где смотреть трансляции матчей турнира

Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу / © Associated Press

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С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира-2025 по футболу.

Это будет первый розыгрыш этого турнира в новом расширенном формате. Участие в нем примут 32 клуба из шести футбольных конфедераций.

По итогам жеребьевки они были распределены на 8 групп по 4 команды. Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.

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Финальный матч турнира состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

Где смотреть матчи Клубного чемпионата мира-2025

Транслятором Клубного чемпионата мира-2025 по футболу в Украине будет Суспільне Спорт – большинство матчей в прямом эфире смотрите на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Все 63 матча турнира в прямом эфире покажет платформа DAZN, но без украинских комментариев – тогда как Суспільне будет транслировать игры с украиноязычным комментатором.

В прямом эфире на Суспільне Спорт будут показаны все матчи плей-офф, а также все поединки с участием украинских футболистов, а именно Андрея Лунина ("Реал" Мадрид) и Анатолия Трубина ("Бенфика").

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Ранее сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

Букмекеры уже назвали главных фаворитов Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.