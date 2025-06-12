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Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: где смотреть трансляции матчей турнира
Первый клубный чемпионат мира по футболу в обновленном формате состоится летом 2025 года в США.
С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира-2025 по футболу.
Это будет первый розыгрыш этого турнира в новом расширенном формате. Участие в нем примут 32 клуба из шести футбольных конфедераций.
По итогам жеребьевки они были распределены на 8 групп по 4 команды. Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.
Финальный матч турнира состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.
Где смотреть матчи Клубного чемпионата мира-2025
Транслятором Клубного чемпионата мира-2025 по футболу в Украине будет Суспільне Спорт – большинство матчей в прямом эфире смотрите на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.
Все 63 матча турнира в прямом эфире покажет платформа DAZN, но без украинских комментариев – тогда как Суспільне будет транслировать игры с украиноязычным комментатором.
В прямом эфире на Суспільне Спорт будут показаны все матчи плей-офф, а также все поединки с участием украинских футболистов, а именно Андрея Лунина ("Реал" Мадрид) и Анатолия Трубина ("Бенфика").
Ранее сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.
Букмекеры уже назвали главных фаворитов Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.