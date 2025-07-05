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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: кто уже вышел в 1/2 финала

Список команд, которые пробились в полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Флуминенсе"

"Флуминенсе" / © Associated Press

4 и 5 июля проходят матчи 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

По их итогам определятся полуфиналисты турнира, которые продолжат борьбу за трофей.

Два полуфиналиста турнира уже известны. Остальные определятся после поединков, которые состоятся в субботу, 5 июля.

Вашему вниманию список команд, которые уже вышли в 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025, а также полуфинальные пары.

Полуфиналисты Клубного чемпионата мира-2025

  • "Флуминенсе" (Бразилия)

  • "Челси" (Англия)

Пары 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025

"Флуминенсе" (Бразилия) – "Челси" (Англия)

Победитель пары ПСЖ (Франция) / "Бавария" (Германия) – Победитель пары "Реал" Мадрид (Испания) / "Боруссия" Дортмунд (Германия)

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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