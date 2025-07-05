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Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: кто уже вышел в 1/2 финала
Список команд, которые пробились в полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.
4 и 5 июля проходят матчи 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
По их итогам определятся полуфиналисты турнира, которые продолжат борьбу за трофей.
Два полуфиналиста турнира уже известны. Остальные определятся после поединков, которые состоятся в субботу, 5 июля.
Вашему вниманию список команд, которые уже вышли в 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025, а также полуфинальные пары.
Полуфиналисты Клубного чемпионата мира-2025
"Флуминенсе" (Бразилия)
"Челси" (Англия)
Пары 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025
"Флуминенсе" (Бразилия) – "Челси" (Англия)
Победитель пары ПСЖ (Франция) / "Бавария" (Германия) – Победитель пары "Реал" Мадрид (Испания) / "Боруссия" Дортмунд (Германия)
На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.
Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.