Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: кто уже вышел в 1/2 финала

"Флуминенсе" / © Associated Press

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4 и 5 июля проходят матчи 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

По их итогам определятся полуфиналисты турнира, которые продолжат борьбу за трофей.

Два полуфиналиста турнира уже известны. Остальные определятся после поединков, которые состоятся в субботу, 5 июля.

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Вашему вниманию список команд, которые уже вышли в 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025, а также полуфинальные пары.

Полуфиналисты Клубного чемпионата мира-2025

"Флуминенсе" (Бразилия)

"Челси" (Англия)

Пары 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025

"Флуминенсе" (Бразилия) – "Челси" (Англия)

Победитель пары ПСЖ (Франция) / "Бавария" (Германия) – Победитель пары "Реал" Мадрид (Испания) / "Боруссия" Дортмунд (Германия)

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

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Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.