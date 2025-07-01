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Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: кто уже вышел в 1/4 финала
Список команд, которые пробились в четвертьфинал Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.
С 28 июня по 2 июля проходят матчи 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
По их итогам определятся четвертьфиналисты турнира, которые продолжат борьбу за трофей.
Уже известны пять из восьми четвертьфиналистов турнира. Остальные определятся после матчей, которые состоятся 1 и 2 июля.
Вашему вниманию список команд, которые вышли в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025, а также потенциальные четвертьфинальные пары.
Четвертьфиналисты Клубного чемпионата мира-2025
"Палмейрас" (Бразилия)
"Челси" (Англия)
ПСЖ (Франция)
"Бавария" (Германия)
"Флуминенсе" (Бразилия)
Пары 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025
"Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия)
ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)
"Флуминенсе" (Бразилия) – "Манчестер Сити" (Англия) / "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) / "Монтеррей" (Мексика) – "Реал" Мадрид (Испания) / "Ювентус" (Италия)
На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.
Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.