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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: кто уже вышел в 1/4 финала

Список команд, которые пробились в четвертьфинал Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бавария"

"Бавария" / © Associated Press

С 28 июня по 2 июля проходят матчи 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

По их итогам определятся четвертьфиналисты турнира, которые продолжат борьбу за трофей.

Уже известны пять из восьми четвертьфиналистов турнира. Остальные определятся после матчей, которые состоятся 1 и 2 июля.

Вашему вниманию список команд, которые вышли в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025, а также потенциальные четвертьфинальные пары.

Четвертьфиналисты Клубного чемпионата мира-2025

  • "Палмейрас" (Бразилия)

  • "Челси" (Англия)

  • ПСЖ (Франция)

  • "Бавария" (Германия)

  • "Флуминенсе" (Бразилия)

Пары 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025

"Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия)

ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)

"Флуминенсе" (Бразилия) – "Манчестер Сити" (Англия) / "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) / "Монтеррей" (Мексика) – "Реал" Мадрид (Испания) / "Ювентус" (Италия)

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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