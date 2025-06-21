Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: кто уже вышел в плей-офф

"Бавария" / © Associated Press

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С 15 по 27 июня продолжается групповой этап Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Это первый розыгрыш этого турнира в новом расширенном формате: 32 клуба из шести футбольных конфедераций распределены на 8 групп по 4 команды.

Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выходят в 1/8 финала. Вашему вниманию список команд, которые уже обеспечили себе участие в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.

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"Бавария" (Германия)

"Фламенго" (Бразилия)

На нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных матчей.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.