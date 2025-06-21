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Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: кто уже вышел в плей-офф
Список команд, обеспечивших себе участие в 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.
С 15 по 27 июня продолжается групповой этап Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
Это первый розыгрыш этого турнира в новом расширенном формате: 32 клуба из шести футбольных конфедераций распределены на 8 групп по 4 команды.
Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выходят в 1/8 финала. Вашему вниманию список команд, которые уже обеспечили себе участие в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.
"Бавария" (Германия)
"Фламенго" (Бразилия)
На нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных матчей.
Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.
Ранее сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.