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Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание и результаты матчей
Полный календарь и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.
С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира-2025 по футболу.
Это будет первый розыгрыш этого турнира в новом расширенном формате с участием 32 клубов из шести футбольных конфедераций.
В ходе жеребьевки они были распределены на 8 групп по 4 команды. Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.
Финальный матч КЧМ-2025 состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.
Вашему вниманию полное расписание и результаты всех поединков турнира.
Также на нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы, которые будут обновляться после сыгранных матчей.
Клубный чемпионат мира-2025: расписание и результаты матчей
Первый тур
Воскресенье, 15 июня
Группа А. 03:00. "Аль-Ахли" (Египет) – "Интер" Майами (США)
Группа С. 19:00. "Бавария" (Германия) – "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
Группа В. 22:00. ПСЖ (Франция) – "Атлетико" (Испания)
Понедельник, 16 июня
Группа А. 01:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Порту" (Португалия)
Группа В. 05:00. "Ботафого" (Бразилия) – "Сиэтл Саундерз" (США)
Группа D. 22:00. "Челси" (Англия) – "Лос-Анджелес" (США)
Вторник, 17 июня
Группа С. 01:00. "Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Бенфика" (Португалия)
Группа D. 04:00. "Фламенго" (Бразилия) – "Эсперанс" (Тунис)
Группа F. 19:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)
Группа E. 22:00. "Ривер Плейт" (Аргентина) – "Урава Ред Даймондс" (Япония)
Среда, 18 июня
Группа F. 01:00. "Ульсан" (Республика Корея) – "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)
Группа E. 04:00. "Монтеррей" (Мексика) – "Интер" (Италия)
Группа G. 19:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Видад" (Марокко)
Группа H. 22:00. "Реал" Мадрид (Испания) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
Четверг, 19 июня
Группа H. 01:00. "Пачука" (Мексика) – "Зальцбург" (Австрия)
Группа G. 04:00. "Аль-Айн" (ОАЭ) – "Ювентус" (Италия)
Второй тур
Четверг, 19 июня
Группа А. 19.00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Аль-Ахли" (Египет)
Группа А. 22:00. "Интер" Майами (США) – "Порту" (Португалия)
Пятница, 20 июня
Группа В. 01:00. "Сиэтл Саундерз" (США) – "Атлетико" (Испания)
Группа В. 04:00. ПСЖ (Франция) – "Ботафого" (Бразилия)
Группа С. 19:00. "Бенфика" (Португалия) – "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
Группа D. 21:00. "Фламенго" (Бразилия) – "Челси" (Англия)
Суббота, 21 июня
Группа D. 01:00. "Лос-Анджелес" (США) – "Эсперанс" (Тунис)
Группа С. 04:00. "Бавария" (Германия) – "Бока Хуниорс" (Аргентина)
Группа F. 19:00. "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)
Группа E. 22:00. "Интер" (Италия) – "Урава Ред Даймондс" (Япония)
Воскресенье, 22 июня
Группа F. 01:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Ульсан" (Республика Корея)
Группа E. 04:00. "Ривер Плейт" (Аргентина) – "Монтеррей" (Мексика)
Группа G. 19:00. "Ювентус" (Италия) – "Видад" (Марокко)
Группа H. 22:00. "Реал" Мадрид (Испания) – "Пачука" (Мексика)
Понедельник, 23 июня
Группа H. 01:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
Группа G. 04:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Айн" (ОАЭ)
Третий тур
Понедельник, 23 июня
Группа В. 22:00. "Атлетико" (Испания) – "Ботафого" (Бразилия)
Группа В. 22:00. "Сиэтл Саундерз" (США) – ПСЖ (Франция)
Вторник, 24 июня
Группа А. 04:00. "Интер" Майами (США) – "Палмейрас" (Бразилия)
Группа А. 04:00. "Порту" (Португалия) – "Аль-Ахли" (Египет)
Группа С. 22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Бавария" (Германия)
Группа С. 22:00. "Окленд Сити" (Новая Зеландия) – "Бока Хуниорс" (Аргентина)
Среда, 25 июня
Группа D. 04:00. "Эсперанс" (Тунис) – "Челси" (Англия)
Группа D. 04:00. "Лос-Анджелес" (США) – "Фламенго" (Бразилия)
Группа F. 22:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Ульсан" (Республика Корея)
Группа F. 22:00. "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) – "Флуминенсе" (Бразилия)
Четверг, 26 июня
Группа E. 04:00. "Интер" (Италия) – "Ривер Плейт" (Аргентина)
Группа E. 04:00. "Урава Ред Даймондс" (Япония) – "Монтеррей" (Мексика)
Группа G. 22:00. "Видад" (Марокко) – "Аль-Айн" (ОАЭ)
Группа G. 22:00. "Ювентус" (Италия) – "Манчестер Сити" (Англия)
Пятница, 27 июня
Группа H. 04:00. "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) – "Пачука" (Мексика)
Группа H. 04:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Реал" Мадрид (Испания)
Ранее сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.