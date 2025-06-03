Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание и результаты матчей

Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу / © Associated Press

Реклама

С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира-2025 по футболу.

Это будет первый розыгрыш этого турнира в новом расширенном формате с участием 32 клубов из шести футбольных конфедераций.

В ходе жеребьевки они были распределены на 8 групп по 4 команды. Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.

Реклама

Финальный матч КЧМ-2025 состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

Вашему вниманию полное расписание и результаты всех поединков турнира.

Также на нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы, которые будут обновляться после сыгранных матчей.

Клубный чемпионат мира-2025: расписание и результаты матчей

Первый тур

Воскресенье, 15 июня

Реклама

Группа А. 03:00. "Аль-Ахли" (Египет) – "Интер" Майами (США)

Группа С. 19:00. "Бавария" (Германия) – "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Группа В. 22:00. ПСЖ (Франция) – "Атлетико" (Испания)

Понедельник, 16 июня

Реклама

Группа А. 01:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Порту" (Португалия)

Группа В. 05:00. "Ботафого" (Бразилия) – "Сиэтл Саундерз" (США)

Группа D. 22:00. "Челси" (Англия) – "Лос-Анджелес" (США)

Вторник, 17 июня

Реклама

Группа С. 01:00. "Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Бенфика" (Португалия)

Группа D. 04:00. "Фламенго" (Бразилия) – "Эсперанс" (Тунис)

Группа F. 19:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

Группа E. 22:00. "Ривер Плейт" (Аргентина) – "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Реклама

Среда, 18 июня

Группа F. 01:00. "Ульсан" (Республика Корея) – "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)

Группа E. 04:00. "Монтеррей" (Мексика) – "Интер" (Италия)

Группа G. 19:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Видад" (Марокко)

Реклама

Группа H. 22:00. "Реал" Мадрид (Испания) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

Четверг, 19 июня

Группа H. 01:00. "Пачука" (Мексика) – "Зальцбург" (Австрия)

Группа G. 04:00. "Аль-Айн" (ОАЭ) – "Ювентус" (Италия)

Реклама

Второй тур

Четверг, 19 июня

Группа А. 19.00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Аль-Ахли" (Египет)

Группа А. 22:00. "Интер" Майами (США) – "Порту" (Португалия)

Пятница, 20 июня

Реклама

Группа В. 01:00. "Сиэтл Саундерз" (США) – "Атлетико" (Испания)

Группа В. 04:00. ПСЖ (Франция) – "Ботафого" (Бразилия)

Группа С. 19:00. "Бенфика" (Португалия) – "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Группа D. 21:00. "Фламенго" (Бразилия) – "Челси" (Англия)

Реклама

Суббота, 21 июня

Группа D. 01:00. "Лос-Анджелес" (США) – "Эсперанс" (Тунис)

Группа С. 04:00. "Бавария" (Германия) – "Бока Хуниорс" (Аргентина)

Группа F. 19:00. "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

Реклама

Группа E. 22:00. "Интер" (Италия) – "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Воскресенье, 22 июня

Группа F. 01:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Ульсан" (Республика Корея)

Группа E. 04:00. "Ривер Плейт" (Аргентина) – "Монтеррей" (Мексика)

Реклама

Группа G. 19:00. "Ювентус" (Италия) – "Видад" (Марокко)

Группа H. 22:00. "Реал" Мадрид (Испания) – "Пачука" (Мексика)

Понедельник, 23 июня

Группа H. 01:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

Реклама

Группа G. 04:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Айн" (ОАЭ)

Третий тур

Понедельник, 23 июня

Группа В. 22:00. "Атлетико" (Испания) – "Ботафого" (Бразилия)

Группа В. 22:00. "Сиэтл Саундерз" (США) – ПСЖ (Франция)

Реклама

Вторник, 24 июня

Группа А. 04:00. "Интер" Майами (США) – "Палмейрас" (Бразилия)

Группа А. 04:00. "Порту" (Португалия) – "Аль-Ахли" (Египет)

Группа С. 22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Бавария" (Германия)

Реклама

Группа С. 22:00. "Окленд Сити" (Новая Зеландия) – "Бока Хуниорс" (Аргентина)

Среда, 25 июня

Группа D. 04:00. "Эсперанс" (Тунис) – "Челси" (Англия)

Группа D. 04:00. "Лос-Анджелес" (США) – "Фламенго" (Бразилия)

Реклама

Группа F. 22:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Ульсан" (Республика Корея)

Группа F. 22:00. "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) – "Флуминенсе" (Бразилия)

Четверг, 26 июня

Группа E. 04:00. "Интер" (Италия) – "Ривер Плейт" (Аргентина)

Реклама

Группа E. 04:00. "Урава Ред Даймондс" (Япония) – "Монтеррей" (Мексика)

Группа G. 22:00. "Видад" (Марокко) – "Аль-Айн" (ОАЭ)

Группа G. 22:00. "Ювентус" (Италия) – "Манчестер Сити" (Англия)

Пятница, 27 июня

Реклама

Группа H. 04:00. "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) – "Пачука" (Мексика)

Группа H. 04:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Реал" Мадрид (Испания)

Ранее сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.