Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: результаты жеребьевки группового этапа

КЧМ-2025 состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

В четверг, 5 декабря, в Майами состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Участниками КЧМ-2025, который будет проведен в новом расширенном формате, станут 32 клуба из шести футбольных конфедераций.

В ходе жеребьевки они были распределены на 8 групп по 4 команды. Победители и обладатели вторых мест из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Клубный чемпионат мира-2025: результаты жеребьевки группового этапа

Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Египет), "Интер" Майами (США)

Группа В: ПСЖ (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерз" (США)

Группа С: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Челси" (Англия), "Леон" (Мексика), "Эсперанс" (Тунис)

Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Интер" (Италия), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Ульсан" (Республика Корея), "Мамелоди Сандаунз" (Южная Африка)

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ)

Группа H: "Реал" Мадрид (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика)

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу продлится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Финал турнира состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

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