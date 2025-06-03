Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: все группы и турнирные таблицы

Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу / © Associated Press

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С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира-2025 по футболу.

Это будет первый розыгрыш турнира в новом расширенном формате. Его участниками станут 32 клуба из шести футбольных конфедераций.

В ходе жеребьевки они были распределены на 8 групп по 4 команды. Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.

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Смотрите состав всех групп КЧМ-2025 и турнирное положение команд, которое будут обновляться после матчей.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков турнира.

Клубный чемпионат мира-2025: все группы и турнирные таблицы

Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Египет), "Интер" Майами (США)

Группа В: ПСЖ (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерз" (США)

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Группа С: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Челси" (Англия), "Лос-Анджелес" (США), "Эсперанс" (Тунис)

Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Интер" (Италия), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Ульсан" (Республика Корея), "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)

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Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ)

Группа H: "Реал" Мадрид (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика)

Финальный матч КЧМ-2025 состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

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