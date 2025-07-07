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Клубный чемпионат мира-2025: расписание и результаты матчей 1/2 финала
Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал.
8 и 9 июля состоятся матчи 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
До этой стадии турнира добрались четыре клуба: "Челси" (Англия), ПСЖ (Франция), "Флуминенсе" (Бразилия) и "Реал" Мадрид (Испания).
Триумфаторы одноматчевых противостояний получат путевки в финал.
Расписание и результаты матчей 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025
Вторник, 8 июля
22:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Челси" (Англия)
Среда, 9 июля
22:00. ПСЖ (Франция) – "Реал" Мадрид (Испания)
Финальный матч КЧМ-2025 состоится в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Раньше мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.
Также сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.