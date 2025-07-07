Клубный чемпионат мира-2025: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу / © Associated Press

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8 и 9 июля состоятся матчи 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

До этой стадии турнира добрались четыре клуба: "Челси" (Англия), ПСЖ (Франция), "Флуминенсе" (Бразилия) и "Реал" Мадрид (Испания).

Триумфаторы одноматчевых противостояний получат путевки в финал.

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Расписание и результаты матчей 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025

Вторник, 8 июля

22:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Челси" (Англия)

Среда, 9 июля

22:00. ПСЖ (Франция) – "Реал" Мадрид (Испания)

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Финальный матч КЧМ-2025 состоится в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Раньше мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Также сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.