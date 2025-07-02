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Клубный чемпионат мира-2025: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Победители одноматчевых противостояний выйдут в полуфинал.
4 и 5 июля состоятся матчи 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
В четвертьфинал турнира вышли восемь клубов: "Палмейрас" (Бразилия), "Челси" (Англия), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Флуминенсе" (Бразилия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).
Триумфаторы одноматчевых противостояний получат путевки в полуфинал.
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025
Пятница, 4 июля
22:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
Суббота, 5 июля
04:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия)
19:00. ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)
23:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания)
Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025
Раньше мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.
Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.