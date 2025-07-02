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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Клубный чемпионат мира-2025: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Победители одноматчевых противостояний выйдут в полуфинал.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу / © Associated Press

4 и 5 июля состоятся матчи 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

В четвертьфинал турнира вышли восемь клубов: "Палмейрас" (Бразилия), "Челси" (Англия), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Флуминенсе" (Бразилия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Триумфаторы одноматчевых противостояний получат путевки в полуфинал.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025

Пятница, 4 июля

22:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

Суббота, 5 июля

04:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия)

19:00. ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)

23:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания)

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 / © FIFA Club World Cup

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 / © FIFA Club World Cup

Раньше мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

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