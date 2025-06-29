Клубный чемпионат мира-2025: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу / © Associated Press

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С 28 июня по 2 июля на Клубном чемпионате мира-2025 по футболу состоятся поединки 1/8 финала.

В плей-офф турнира вышли 16 команд: победители и обладатели вторых мест каждого из восьми квартетов.

В 1/8 финала победители групп сразятся с командами, которые финишировали вторыми в своих квартетах. Триумфаторы одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

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Расписание и результаты матчей 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025

Суббота, 28 июня

19:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Ботафого" (Бразилия) – 1:0 (д.в.)

23:00. "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия) – 1:4 (д.в.)

Воскресенье, 29 июня

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19:00. ПСЖ (Франция) – "Интер" Майами (США)

23:00. "Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия)

Понедельник, 30 июня

22:00. "Интер" (Италия) – "Флуминенсе" (Бразилия)

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Вторник, 1 июля

04:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

22:00. "Реал" Мадрид (Испания) – "Ювентус" (Италия)

Среда, 2 июля

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04:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Монтеррей" (Мексика)

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

Раньше мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.