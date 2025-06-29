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Клубный чемпионат мира-2025: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
С 28 июня по 2 июля на Клубном чемпионате мира-2025 по футболу состоятся поединки 1/8 финала.
В плей-офф турнира вышли 16 команд: победители и обладатели вторых мест каждого из восьми квартетов.
В 1/8 финала победители групп сразятся с командами, которые финишировали вторыми в своих квартетах. Триумфаторы одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Расписание и результаты матчей 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025
Суббота, 28 июня
19:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Ботафого" (Бразилия) – 1:0 (д.в.)
23:00. "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия) – 1:4 (д.в.)
Воскресенье, 29 июня
19:00. ПСЖ (Франция) – "Интер" Майами (США)
23:00. "Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия)
Понедельник, 30 июня
22:00. "Интер" (Италия) – "Флуминенсе" (Бразилия)
Вторник, 1 июля
04:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
22:00. "Реал" Мадрид (Испания) – "Ювентус" (Италия)
Среда, 2 июля
04:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Монтеррей" (Мексика)
Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025
Раньше мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.
Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.