Клубный чемпионат мира по футболу-2023: расписание и результаты всех матчей

Престижный турнир между командами из разных континентов состоится с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии.

С 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) состоятся матчи футбольного Клубного чемпионата мира-2023.

За почетный трофей сразятся победители шесть победителей своих континентальных клубных турниров, а также чемпион принимающей соревнования страны.

К слову, нынешний Клубный чемпионат мира станет последним в таком формате. С 2025 года турнир будут проводить раз в четыре года, а количество участников вырастет до 32 команд.

Участники Клубного чемпионата мира по футболу-2023

"Манчестер Сити" (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА

"Флуминенсе" (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес

"Урава Ред Даймондс" (Япония) – победитель азиатской Лиги чемпионов

"Леон" (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

"Аль-Ахли" (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов

"Окленд Сити" (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК

"Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии (хозяин турнира)

Отметим, что победители Лиги чемпионов ("Манчестер Сити") и Кубка Либертадорес ("Флуминенсе") начнут свой путь на турнире сразу с полуфиналов.

Расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира по футболу-2023

1/8 финала

Вторник, 12 декабря

20:00 "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия) – "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Четвертьфиналы

Пятница, 15 декабря

16:30 "Леон" (Мексика) – "Урава Ред Даймондс" (Япония)

20:00 "Аль-Ахли" (Египет) – "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия) / "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Полуфиналы

Понедельник, 18 декабря

20:00 "Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Ахли" (Египет) / "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия) / "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Вторник, 19 декабря

20:00 "Леон" (Мексика) / "Урава Ред Даймондс" (Япония) – "Манчестер Сити" (Англия)

Матч за третье место

Пятница, 22 декабря

16:30 Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2

Финал

Пятница, 22 декабря

20:00 Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Действующим победителем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал", который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл саудовский "Аль-Хиляль" (5:3). Тогда ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин. Он стал первым украинцем, сыгравшим на КЧМ по футболу и первым в истории нашего государства обладателем этого трофея.

"Реал" является рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира. Мадридский гранд выигрывал этот турнир пять раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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