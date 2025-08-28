Клубу Первой лиги присудили техническое поражение в Кубке Украины: какая причина

ЮКСА / facebook.com/fc.ucsa

Клуб ЮКСА из села Тарасовка Киевской области получил техническое поражение (0:3) в матче 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26 против винницкой "Нивы".

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

24 августа ЮКСА, выступающая в Первой лиге (второй по силе дивизион Украины – прим.), обыграла представителя Второй лиги (третий по престижности дивизион – прим.) со счетом 3:1.

Однако Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат матча и засчитал команде из Тарасовки техническое поражение из-за участия в поединке футболиста, фамилия которого не была внесена в рапорт арбитра поединка.

Таким образом, ФК ЮКСА был исключен из розыгрыша Кубка Украины. В то время как "Нива" Винница вышла в 1/16 финала, где по результатам жеребьевки получила в соперники "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни).

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".