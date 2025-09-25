Клубу УПЛ засчитали техническое поражение в Кубке Украины: известна причина

"Кривбасс" / © ФК Кривбасс

Реклама

Криворожский "Кривбасс" получил техническое поражение (0:3) в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26 против "Чернигова".

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Основное время поединка, который состоялся 17 сентября, завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) оказался точнее – 3:1.

Реклама

Однако Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат поединка из-за того, что "Кривбасс" превысил лимит на легионеров. На 69-й минуте встречи после замены в составе криворожского клуба на поле одновременно находилось сразу восемь иностранных футболистов вместо семи разрешенных.

Поэтому "Кривбасс" был исключен из розыгрыша Кубка Украины. Тогда как "Чернигов" вышел в 1/8 финала, где узнает своего соперника во время жеребьевки, которая состоится 26 сентября в 13:00.

Отметим, что ранее винницкая "Нива" вышла в 1/16 финала Кубка Украины благодаря тому, что клубу ЮКСА присудили техническое поражение.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".