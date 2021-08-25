Клубы АПЛ отказались отпускать игроков в сборные стран, внесенные в красный список: что ждет Ярмоленко и Зинченко

Клубы АПЛ отказались отпускать игроков в сборные стран, внесенные в красный список: что ждет Ярмоленко и Зинченко

За такое решение может последовать наказание от ФИФА.

Клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) приняли совместное решение не отпускать футболистов на матчи сборных в сентябре в страны, которые внесены Великобританией в красный карантинный список.

Запрет на поездки в расположение национальных команд затронет около 60 игроков из 19 клубов. Своих футболистов могут не досчитаться 26 сборных преимущественно из Азии, Африки и Южной Америки, сообщает Sky Sports.

Из членов УЕФА это решение коснется лишь Турции и Грузии. Таким образом, лидеры сборной Украины Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко смогут помочь своей национальной команде в ближайших матчах.

В сентябре "сине-желтые" сыграют три матча: два поединка отборочного раунда ЧМ-2022 с Казахстаном в Нур-Султане (1-го числа) и Францией в Киеве (4-го числа), а также товарищескую встречу с Чехией на выезде (8-го числа).

Сборная Украины начала отбор ЧМ-2022 выездной ничьей против французов (1:1) , после чего дома упустила победу над финнами (1:1) . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно потеряли очки с Казахстаном (1:1) .

, после чего дома . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно . К следующим поединкам сборная Украины будет готовиться под руководством Александра Петракова, который сменил на посту наставника национальной команды Андрея Шевченко.

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