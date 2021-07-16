Клубы УПЛ будут играть в формах с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Клубы УПЛ будут играть в формах с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Использование новой эмблемы УАФ является обязательным и прописано в регламенте соревнований.

Клубы украинской Премьер-лиги в новом сезоне будут выступать в формах с большой эмблемой Украинской ассоциации футбола (УАФ), где размещены лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Об этом говорится в регламенте УПЛ на сезон-2021/22.

Новую эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча. В регламенте указано, что использование эмблемы является обязательным.

Отмечается, что играть в форме с новой эмблемой клубы будут не только во время матчей УПЛ, а также Кубка Украины и Суперкубка.

Большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!"

УПЛ

Большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" была утверждена после того, как они стали официальными лозунгами национальной сборной. Этому предшествовал громкий скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

Новости мира: почему УЕФА пошла на уступки россиянам и запретила лозунг на форме украинской сборной

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