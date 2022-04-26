Чемпиона не будет: клубы УПЛ определили судьбу футбольного сезона-2021/22

Чемпиона не будет: клубы УПЛ определили судьбу футбольного сезона-2021/22

Во вторник, 26 апреля, состоялись общие сборы участников УПЛ, где было принято решение о прерванном из-за войны с Россией сезоне-2021/22.

Клубы УПЛ поддержали предложение досрочно завершить нынешний сезон, поскольку чемпионат не может быть доигран вследствии продления военного положения в Украине.

Турнирная таблица УПЛ на 24 февраля была признана окончательной. За это проголосовали абсолютно все клубы УПЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

На зимнюю паузу "Шахтер" ушел лидером чемпионата, опережая "Динамо" на 2 очка. Таким образом, именно "горняки" завершили сезон УПЛ-2021/22 на первом месте.

Однако впервые в истории УПЛ награждение призеров проводиться не будет. То есть "Шахтер" не будет признан чемпионом Украины. "Оранжево-черные" не получат титул и медали. Так же без наград останутся "Динамо" и "Днепр-1", которые финишировали на втором и третьем местах соответственно.

Соответствующее решение передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола (УАФ). Решение по чемпионату юношеских команд УПЛ сезона-2021/22 будет принято позже.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" вышел на благотворительный матч в футболках в память о 215 убитых Россией украинских детях.

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