Клубы УПЛ отказались отпускать игроков в сборную Украины в ноябре - Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что национальная команда не будет собираться для проведения международных матчей в ноябре этого года.

Об этом Петраков сообщил на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 против Армении.

По словам наставника "сине-желтых", он просил, чтобы сборная Украины провела еще один тренировочный сбор в ноябре текущего года, однако клубы украинской Премьер-лиги отказались отпускать футболистов в национальную команду.

Следовательно, сентябрьские матчи в рамках Лиги наций станут для украинской сборной заключительными в 2022 году.

"Будут ли еще матчи в этом году? Не знаю, это решаю не я, а руководство УАФ. Просил все клубы, в августе ездил, чтобы они позволили нам сыграть два поединка - 16 или 17 и 20 ноября. Сначала все клубы согласились, но потом мне ответили отказом. Так что в ноябре команда собираться не будет. Следующий сбор состоится уже в марте следующего года", - цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Матч Армения - Украина состоится в субботу, 24 сентября, на Республиканском стадионе в Ереване. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

Напомним, сборная Украины не сумела пробиться на Чемпионат мира-2022, который состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финале квалификации на мундиаль наша команда уступила Уэльсу (0:1).

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