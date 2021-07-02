Клубы выбрали героев прошлого сезона УПЛ: кто стал лучшим игроком и тренером

Клубы выбрали героев прошлого сезона УПЛ: кто стал лучшим игроком и тренером

Почти все награды достались представителям "Динамо".

Украинская Премьер-лига определила лучших в различных номинациях по итогам сезона-2020/21.

Как сообщает официальный сайт организации, лауреаты наград стали известны посредством опроса клубов-участников УПЛ.

Лучшим футболистом сезона стал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, тренером - наставник киевлян Мирча Луческу, а вратарский приз поделили голкипер "бело-синих" Георгий Бущан и Анатолий Трубин из "Шахтера".

СПИСОК ВСЕХ ПРЕТЕНДЕНТОВ И ЛАУРЕАТОВ

Лучший футболист сезона

Лауреат - Виталий Буяльский (Динамо Киев). Следующие места заняли - Кулач (Ворскла), Сидорчук (Динамо Киев), Цыганков (Динамо Киев), Юрченко (Зоря), Миколенко (Динамо Киев), Кочергин (Зоря), Забарный (Динамо Киев), Додо (Шахтер), Тотовицкий (Десна).

Лучший голкипер сезона

Лауреаты - Георгий Бущан (Динамо Киев) и Анатолий Трубин (Шахтер). Следующие места заняли - Василь (Зоря), Ризнык (Ворскла), Волынец (Колос), Юрчук (Днепр-1).

Лучший молодой футболист сезона

Лауреат - Илья Забарный (Динамо Киев). Следующие места заняли - Трубин (Шахтер), Бондаренко (Мариуполь), Очеретько (Мариуполь), Аллахьяр (Зоря), Конопля (Десна), Миколенко (Динамо Киев), Мудрик (Десна + Шахтер), Притула (Рух)

Лучший тренер сезона

Лауреат - Мирча Луческу (Динамо Киев). Вслед за ним расположились - Скрипник (Зоря), Йовичевич (Днепр-1), Максимов (Ворскла), Бессмертный (Львов), Каштру (Шахтер), Лавриненко (Ингулец), Костышин (Колос), Рябоконь (Десна)

Лучший арбитр сезона

Лауреат - Екатерина Монзуль (Харьков). На втором месте Бойко (Киевская обл.), На третьем - Арановський (Киев).

В сезоне 2020/21, который для "бело-синих" был первым под руководством Луческу, они выиграли все внутренние трофеи (Суперкубок, чемпионат, Кубок Украины). "Шахтер" финишировал вторым, отстав от киевлян на 11 очков.

Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля.

Матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" за Суперкубок Украины запланирован на 24 июля.

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