Клуж-Динамо: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

В среду, 20 апреля, киевское "Динамо" проведет очередной благотворительный матч своего евротурного в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками.
Соперником команды Мирчи Луческу будет румынский "Клуж". Встреча состоится на стадионе "Константин Радулеске" в румынском городе Клуж-Напока.
Этот поединок станет третьим в серии благотворительных поединков "киевлян" с европейскими клубами в поддержку Украины. Ранее "Динамо" победило польскую "Легию" и турецкий "Галатасарай".
Смотрите поединок украинского гранда с 7-кратным чемпионом Румынии в прямом эфире на нашем сайте.
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