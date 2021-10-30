Ключевой футболист "Динамо" рискует пропустить решающий матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Виталий Миколенко точно не сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, вызванный в сборную Украины на заключительный поединок квалификации Чемпионата мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины , рискует не принять в нем участие.

22-летний футболист не попал в заявку на матч 13-го тура УПЛ с "Мариуполем". На пресс-конференции после игры коуч "бело-синих" Мирча Луческу сообщил, что Миколенко травмировался в кубковой битве с приазовцами, которая состоялась посреди недели.

Из-за повреждения Виталий пробудет в лазарете минимум две недели. Таким образом, его участие в решающем поединке национальной сборной с боснийцами оказалось под вопросом.

"К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если внезапно Караваев не сможет или устанет", - цитирует Луческу официальный сайт "бело-синих" .

В нынешнем сезоне Миколенко провел 15 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отличившихся тремя результативными передачами.

Следующий поединок киевляне проведут 2 ноября, когда в Киеве сыграют с "Барселоной" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Луческу точно не сможет рассчитывать на Миколенко на этой встрече.

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