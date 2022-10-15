Ключевой футболист сборной Франции пропустит ЧМ-2022: названа причина

Н'Голо Канте не сможет сыграть на мундиале из-за травмы.

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте будет вынужден пропустить Чемпионат мира 2022 из-за травмы.

Как сообщает издание L'Equipe, у 31-летнего хавбека рецидив повреждения подколенного сухожилия и он не успеет восстановиться к старту мирового первенства.

По информации источника, по этой причине Канте не попадет в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, которую 9 ноября собирается объявить главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.

Канте выступает за национальную команду с 2016 года. На его счету 53 матча за сборную Франции, два забитых мяча. В составе "Ле Блэ" Н'Голо стал серебряным призером Евро-2016 и победителем ЧМ-2018.

В текущем сезоне Канте провел лишь 2 матча за "Челси" в АПЛ, результативными действиями не отмечался.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства встретятся Катар и Эквадор.

ЧМ-2022 станет первым в истории футбола, который будет проводиться не летом, а зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне-июле достигает отметки более 40 градусов.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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