Ключевой футболист сборной Украины пропустит матч с Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Георгий Судаков / © УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков пропустит грядущий матч квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

Как сообщил 23-летний футболист у себя в Instagram, он не сможет помочь национальной команде в игре с азербайджанцами из-за травмы.

"К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Ребятам желаю победы в следующем матче", – написал Судаков в Instagram-сторис.

Георгий травмировал плечо в матче с Исландией, который состоялся накануне. В результате фола со стороны игрока соперников Сайвара Магнуссона он на 39-й минуте был заменен на Назара Волошина.

На следующий день после матча с исландцами Судаков выложил фото в своем Telegram-канале, где его рука зафиксирована в бандаже.

"Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой", – подписал снимок Георгий.

Георгий Судаков / Telegram-канал Георгия Судакова

Напомним, сборная Украины на выезде победила Исландию со счетом 5:3. В другом матче 3-го тура группы D сборная Франции дома разгромила Азербайджан (3:0).

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 13 октября с Азербайджаном. Для "сине-желтых" это будет номинально домашний поединок, который состоится в польском Кракове. В тот же день Франция на выезде будет противостоять Исландии.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.