Ключевой футболист сборной Украины пропустит решающий матч отбора ЧМ-2026 с Исландией

Георгий Судаков / © УАФ

Реклама

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков пропустит матч заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу против Исландии.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отмечается, что из-за повреждения Судаков покидает расположение национальной команды и возвращается в клуб для дальнейшего лечения и восстановления.

Реклама

Добавим, что 23-летний хавбек португальской "Бенфики" попал в заявку на недавний поединок сборной Украины с Францией, но со скамейки запасных на поле так и не появился.

Матч Украина - Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября, на стадионе "Легия" в Варшаве. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Разгромно проиграв Франции (0:4) в Париже, сборная Украины потеряла шансы занять первое место в группе и завоевать прямую путевку на ЧМ-2026. В то же время французы (13 очков) досрочно выиграли квартет D и оформили выход на грядущий Мундиаль.

Сечас команда Сергея Реброва (7 баллов) занимает третье место в группе, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Исландии (7 пунктов), которая располагается на второй позиции. Замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Реклама

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Чтобы финишировать на втором месте в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф, украинцам нужно в последнем туре обязательно побеждать исландцев.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины отреагировали на разгром от Франции в отборе к ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что назван лучший игрок сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 против Франции.