Кочергин феерит в Европе: гол украинца вывел "Ракув" в плей-офф квалификации Лиги конференций (видео)

В четверг, 11 августа, состоялся второй поединок 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 между польским "Ракувом" и словацким "Спартаком" Трнава, в котором принял участие украинец Владислав Кочергин.

Польский "Ракув" победил "Спартак" Трнава в поединке за выход в плей-офф квалификации Лиги конференций – 1:0.

Единственный гол поединка забил украинский полузащитник Владислав Кочергин. На 68-й минуте матча он отличился с подачи форварда Иви Лопеса.

Вашему вниманию видео гола Кочергина.

Для полузащитника это третий гол в нынешней квалификации турнира. Ранее украинец оформил по голу в противостояниях с "Астаной".

"Ракув" вышел в плей-офф квалификации. По итогам двух матчей команда выиграла 3:0. В плей-офф польский клуб сыграет со "Славией" Прага, преодолевшей греческий "Панатинаикос".

Напомним, что луганская "Заря" уступила в поединке за выход в плей-офф квалификации Лиги конференций румынской "Университате" со счетом 3:0.

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