Кое-чего не хватает: помощник Луческу рассказал, чему нужно научиться сенегальскому вундеркинду "Динамо"

Гусев отмечает, что 19-летнему футболисту нужно научиться отбирать мяч.

Помощник главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу Олег Гусев рассказал, имеет ли шанс 19-летний сенегалец Самба Диалло на попадание в первую команду "бело-синих".

"Если он продолжит работать так же, то да. Ведь не зря он в U-19 забивает и в чемпионате, и в Юношеской лиге УЕФА таким командам, таким футбольным школам. Все задатки у него есть: скорость, дриблинг, много забивает, отдает .

Добавить в игре в обороне, потому что если на уровне U-19 можно еще не отбирать мяч, то в первой команде несколько иные требования. Ему нужно в этом аспекте добавить, думаю, у него есть все шансы", – сказал Гусев в комментарии "Футбольному формату".

Диалло в первой части сезона забил пять голов в шести матчах Юношеской лиги УЕФА.

Недавно юный футболист попал в скандал — Диалло вызвал драку во время товарищеского матча "Динамо" против турецкого "Антальяспора".

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