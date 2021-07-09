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Когда дождался отпуска: легенда НБА эпично станцевал без штанов в прямом эфире (видео)

Когда дождался отпуска: легенда НБА эпично станцевал без штанов в прямом эфире (видео)

instagram.com/shaq

Шакил О'Нил очень эмоционально отреагировал на радостную весть.

Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил разорвал Сеть своим перфомансом во время работы на телевидении.

Бывшая звезда НБА и член Зала славы сейчас работает ведущим на NBA TV. Во время прямого эфира Шакил от коллег узнал, что это последняя программа сезона, а дальше - долгожданный отпуск.

Радости 49-летнего американца не было предела. Он встал со стула, снял пиджак и феерично станцевал перед камерой. Интересно, что снимать штаны легенде не пришлось. Оказалось, что во время эфира О'Нил сидел за столом в одних трусах.

В соцсетях болельщики хохочут над знаменитым баскетболистом и желают ему весело провести отпуск.

  • Сейчас в НБА продолжается финальная серия - "Финикс" ведет 2-0 в противостоянии с "Милуоки".
  • Следующий поединок состоится 12 июля.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шакил О'Нил провел бой в рестлинге. Легендарный баскетболист разломал стол и бросил соперника с высоты на пол.