Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Когда фавориты пали: аналитики назвали наиболее неожиданные результаты отбора к ЧМ-2022

Когда фавориты пали: аналитики назвали наиболее неожиданные результаты отбора к ЧМ-2022

Associated Press

Всех их объединяет два факта.

16 ноября завершился квалификационный раунд к Чемпионату мира-2022.

Аналитки Gracenote Live по этому случаю решили определить самые неожиданные результаты отбора на мировое первенство. Так, они выделили пять матчей, которые по их мнению вызвали наибольшее удивление после финального свистка.

Все их объединяет два интересных факта — здесь только победы и все они добыты на выезде.

Итак, вашему вниманию самые неожиданные результаты в матчах европейской квалификации ЧМ-2022.

  • Германия – Северная Македония ( 1:2), вероятность этого результата – 7,1%;
  • Ирландия – Люксембург (0:1), 10,7%;
  • Португалия – Сербия (1:2), 14%;
  • Польша – Венгрия (1:2), 16,9%;
  • Австрия – Шотландия (0:1), 17,5%.

Ранее рассказывалось о том, что трое украинцев попали в символическую сборную своих групп в отборе к ЧМ-2022.

Читайте также:

Следующая публикация