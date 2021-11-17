Когда фавориты пали: аналитики назвали наиболее неожиданные результаты отбора к ЧМ-2022

Всех их объединяет два факта.
16 ноября завершился квалификационный раунд к Чемпионату мира-2022.
Аналитки Gracenote Live по этому случаю решили определить самые неожиданные результаты отбора на мировое первенство. Так, они выделили пять матчей, которые по их мнению вызвали наибольшее удивление после финального свистка.
Все их объединяет два интересных факта — здесь только победы и все они добыты на выезде.
Итак, вашему вниманию самые неожиданные результаты в матчах европейской квалификации ЧМ-2022.
- Германия – Северная Македония ( 1:2), вероятность этого результата – 7,1%;
- Ирландия – Люксембург (0:1), 10,7%;
- Португалия – Сербия (1:2), 14%;
- Польша – Венгрия (1:2), 16,9%;
- Австрия – Шотландия (0:1), 17,5%.
— сильные шоссе в UEFA qualifying for #WorldCup2022— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 17, 2021
7.1% Германия 1-2 North Macedonia
10.7% Republic of Ireland 0-1 Luxembourg
14.0% PORTUGAL 1-2 SERBIA
16.9% POLAND 1-2 HUNGARY
17.5% Австрия 0-1 Scotland #WCQualifiers #WCQualifiers2022
Ранее рассказывалось о том, что трое украинцев попали в символическую сборную своих групп в отборе к ЧМ-2022.
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