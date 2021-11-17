Когда фавориты пали: аналитики назвали наиболее неожиданные результаты отбора к ЧМ-2022

Когда фавориты пали: аналитики назвали наиболее неожиданные результаты отбора к ЧМ-2022

Всех их объединяет два факта.

16 ноября завершился квалификационный раунд к Чемпионату мира-2022.

Аналитки Gracenote Live по этому случаю решили определить самые неожиданные результаты отбора на мировое первенство. Так, они выделили пять матчей, которые по их мнению вызвали наибольшее удивление после финального свистка.

Все их объединяет два интересных факта — здесь только победы и все они добыты на выезде.

Итак, вашему вниманию самые неожиданные результаты в матчах европейской квалификации ЧМ-2022 .

Германия – Северная Македония ( 1:2), вероятность этого результата – 7,1%;

( 1:2), вероятность этого результата – 7,1%; Ирландия – Люксембург (0:1), 10,7%;

(0:1), 10,7%; Португалия – Сербия (1:2), 14%;

(1:2), 14%; Польша – Венгрия (1:2), 16,9%;

(1:2), 16,9%; Австрия – Шотландия (0:1), 17,5%.

— сильные шоссе в UEFA qualifying for #WorldCup2022



7.1% Германия 1-2 North Macedonia



10.7% Republic of Ireland 0-1 Luxembourg



14.0% PORTUGAL 1-2 SERBIA



16.9% POLAND 1-2 HUNGARY



17.5% Австрия 0-1 Scotland #WCQualifiers #WCQualifiers2022 — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 17, 2021

Ранее рассказывалось о том, что трое украинцев попали в символическую сборную своих групп в отборе к ЧМ-2022.

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