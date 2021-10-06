"Когда фотка с Кадыровым?": лидера сборной Украины разнесли за объятия с российским бойцом UFC Хабибом

Александр Зинченко вызвал волну критики в свой адрес после совместных снимков с Хабибом Нурмагомедовым.
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко попал в скандал из-за совместных фотографий с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедов.
Саша в компании российского бойца следил на трибунах стадиона "Энфилд" за поединком 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" - "Манчестер Сити", который завершился результативной ничьей - 2:2. Украинец пропускал матч из-за травмы.
Соответствующими снимками Александр поделился у себя в Instagram. На одном из фото Зинченко и Нурмагомедов дружелюбно обнимаются.
"С непобедимым! Легендой UFC. Приятно было пообщаться и вместе посмотреть игру", - написал Зинченко под публикацией.
Подписчики же украинского футболиста неоднозначно отреагировали на такого товарища Александра. Многие из них негативно отнеслись к дружбе украинца с российским бойцом:
- Александр, какого черта?
- У нас война с рашкой. Еще бы с Кадыровым в десны засосался.
- Кроме него не было с кем на матч сходить?
- Когда фотка с Кадыровым?
Как ранее писал ТСН Проспорт, легкоатлетки Магучих и Геращенко сфотографировались с россиянкой в Швейцарии, вызвав возмущение в соцсетях.